Tatovi na delu v dolinski srednji šoli

Nižjo srednjo šolo Simona Gregorčiča v Dolini so obiskali tatovi in poskrbeli za sila neljubo presenečenje – iz skladišča so odnesli 60 stacionarnih računalnikov in 40 tabličnih računalnikov, kamero in več materiala podjetja, ki tačas skrbi za nameščanje kablov v šolskih prostorih. Ravnateljica Večstopenjske šole Josipa Pangerca iz Doline Lučka Križmančič je takoj opozorila karabinjerje, ki preiskujejo tatvino, in dolinsko občino.

Tatovi so izkoristili nočne ure in v šolo vdrli po vsej verjetnosti v noči na ponedeljek. Vloma nepovabljenih gostov se je zjutraj zavedala šolska sodelavka. Vstopila je v poslopje in takoj opazila, da so vrata za izhod v paniki oz. tista za evakuacijo priprta, medtem ko so navadno zaklenjena. »Najprej ni šla za tem in nadaljevala je proti hodniku. Marsikaj je pri nas na šoli še razmetanega, saj tačas opremljamo šolo z žičnimi tehnologijami, tako da ležijo kabli malo povsod. Poleg tega še pleskamo, tako da je res vse itak po zraku,« je zaupala ravnateljica Križmančič. Ko je šolska sodelavka opazila, da tudi s protipožarnimi vrati, ki vodijo na stransko stopnišče, nekaj ni v redu, se je zdrznila. Vrata so pri ključavnici namreč kazala znake vloma. »Bila sem na poti v šolo, ko me je poklicala,« je povedala ravnateljica.

Računalniki so bili v skladišču, ker jih še niso namestili v njim namenjeno učilnico. »Nekateri so bili spravljeni po škatlah, tablice so se nekatere polnile – vse so nam pobrali. Nekateri so bili še novi, v škatlah. Čakali smo na začetek pouka, da jih potegnemo na dan. Po škatlah sodeč so nam pobrali 40 tabličnih računalnikom in kakih 60 stacionarnih računalnikov.

Naj spomnimo, da se je podobno pripetilo julija letos, ko so bili tatovi dejavni na Nižji srednji šoli Srečka Kosovela in Muzia de Tommasinija na Opčinah in italijanski osnovni šoli v Križu in Sesljanu – tudi takrat so zbežali z velikim številom računalnikov.