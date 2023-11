Tatovi na delu v Šempolaju in na vzhodnem Krasu

Prebivalci in obiskovalci tržaškega Krasa morajo spet postati bolj pozorni zaradi tatov. V preteklih dneh so namreč neznanci poskusili vdreti v vsaj tri hiše v Šempolaju, na vzhodnem Krasu pa so policisti zabeležili porast kraj v parkiranih avtomobilih.

Prvi poskus vloma v Šempolaju so vaščani zabeležili v noči s sobote na nedeljo. Gospa je sredi noči slišala neznance, ki so poskušali odpreti hišna vrata. Ko so se zavedali, da jim ne bo uspelo, so naglo odšli, ona pa je dogajanje takoj prijavila. V noči s ponedeljka na torek pa so neznanci - ni znano, če so bili isti ali druga tolpa - poskrbeli za več razdejanja. Šempolaj se je prebudil in vaščani so opazili, da so bile luči v dveh sicer praznih hišah prižgane. O eni je bolj malo podatkov, za drugo hišo poročajo lastniki, da so tatovi le razmetali vse, »kajti v hiši ni bilo ničesar, kar bi lahko ukradli«. Lastniki so si kar hitro šli ogledati hišo in ugotovili tudi, kako so tatovi prišli noter.

Tržaški karabinjerji so potrdili, da so v teku preiskave. Ko smo se pogovorili z njimi, so sicer zabeležili le poskus tatvine, ki se je pripetil med koncem tedna. Včerajšnje dogajanje so lastniki poslopij namreč prijavili šele po naših pogovorih. Serija poskusov tatvin v Šempolaju sledi vdorom in krajam, ki so se vrstile v prejšnjih tednih v Slivnem in Cerovljah.

Organi pregona so torej na delu, vsekakor ne škodi v naslednjih dneh in tednih tudi povečana pozornost prebivalcev in obiskovalcev kraške planote.