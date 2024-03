Tatovi na Krasu ukradli več koles

V noči na petek so tatovi blizu Proseka vdrli v trgovino in odpeljali večje število koles. Iz trgovine s kolesi v centru Lanza so odpeljali približno petnajst koles, in sicer tiste višjega cenovnega razreda, tako da vse kaže, da so storilci dobro vedeli, kaj iščejo. Primer preiskujejo proseški karabinjerji, ki so se pogovorili z lastnikom in pridobili posnetke videokamer, tako tistih v sami trgovini kot drugih v širši okolici.

Po navedbah karabinjerjev je tolpa tatov ponoči vstopila v trgovino od zadaj, pri čemer se alarmna naprava menda ni sprožila. Ukradena kolesa so bila zavarovana, v trgovini so se po dogodku in pogovoru s karabinjerji, katerim so tatvino prijavili, lotili inventure.