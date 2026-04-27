Tatovi ponoči vlomili v Conad na Opčinah

Tatovi so ponoči obiskali trgovino Conad na Opčinah. Okrog 1. ure se je sprožil protivlomni alarm, sirene pa so tulile le za krajši čas, kaže da le kakih deset sekund ali malo več, ker so uspeli razbiti in onesposobiti glavni strežnik ter alarmni sistem.

Odgovorni in varnostniki so bili na kraju že okrog 1.20 ali kakšno minuto kasneje, o vlomilcih pa ni bilo več ne duha ne sluha, ker so uspeli pobegniti. Ugotovili so, da so tatovi prebili dve avtomatski blagajni, iz katerih so odtujili denar. Vlomili pa so po zasilnem izhodu oz. stranskih vratih, ki so jih razbili. Med delom, da jih ne bi kdo morebiti zmotil, so zablokirali glavna dvoriščna vrata pred parkiriščem in stranska vrata, pred katera so postavili oviro.

Dogodek preiskujejo policisti, ki si bodo med drugim ogledali posnetke videonadzornih kamer.

Trgovina Conad danes redno obratuje.