Tatovi tudi v Logu

Tatovi so danes popoldne vlomili v hišo v Logu. Lastniki so odšli od doma okrog 16. ure in so se vrnili ob 19. uri, pri čemer so opazili, da je vratno okno v kuhinji odprto. Le malo kasneje so opazili tudi, da so tatovi vdrli v sobo in razbili okno. Trenutno še preverjajo, kaj so odnesli. Tatvino so prijavili karabinjerjem, ki dogodek preiskujejo. Hiša stoji ob glavni prometnici, obdaja jo gozd, zato je nekoliko zasenčena.

V četrtek smo poročali o šestih tatvinah na Padričah, včeraj pa še o tatvini v Križu. Kot kaže, so bili včeraj tatovi tudi v hiši na Opčinah, od koder so odnesli zlatnino. Preiskavo vodijo karabinjerji.