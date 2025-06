Tatvina v igralnem salonu in aretacija

Po odmevnem nedeljskem ropu v zlatarni v nakupovalnem središču Il Giulia je danes okrog poldneva do plenjenja prišlo v igralnem salonu ob začetku iste Ulice Giulia, nasproti Ljudskega vrta de Tommasini. V salonu NetWin Palace, pri hišni številki 3, sta moški in ženska stopila do blagajne in z rokami segla vanjo ter ukradla večjo vsoto denarja. Moškemu je uspelo z denarjem pobegniti (po prvih ocenah naj bi šlo za okrog tisoč evrov), žensko pa so zaposleni zadržali, čeprav jih je poskusila s silo odriniti. Prispeli so karabinjerji z rocolske postaje in jo odvedli na pridržanje, dolžijo jo roparske tatvine. Moškega so identificirali, trenutno je na begu. S primerom se ukvarja državno tožilstvo.