Tatvina v šolah na Opčinah, v Križu in Sesljanu

Sinoči so tatovi vdrli v poslopje nižje srednje šole Srečka Kosovela v Bazoviški ulici na Opčinah ter v prostore italijanske nižje srednje šole Muzio de Tommasini, ki domuje v istem poslopju. V slovenski šoli so vdrli v prostore nekdanjega ravnateljstva, od koder so odnesli tri računalnike. Slovenske računalniške učilnice namreč niso našli. Iz učilnice z računalniki v italijanski nižji srednji šoli pa je izginilo okrog 60 novih računalnikov, ki jih je šola nabavila pred kratkim. Isto noč so bili tatovi na delu tudi v osnovni šoli v Križu, po podatkih nabrežinskih karabinjerjev naj bi bila vrata tamkajšnje stavbe odklenjena. Izginilo je 25 tabličnih računalnikov. Iz sesljanske osnovne šole pa so odnesli 20 prenosnih računalnikov.