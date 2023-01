Tekači bodo danes in jutri »ovirali« promet

Vikend bo na Tržaškem minil v znamenju teka. Danes in jutri bodo mesto in Kras preplavili udeleženci osmega Teka burje oziroma sedmih tekov različnih razdalj in težavnosti, ki jih prireja društvo Sentiero Uno. Cilj vseh bo v burjinem naselju v sesljanskem Portopiccolu.

Kakor smo že opozorili, bo premikanje zaradi tisočih tekačev dokaj ovirano. Občina Trst je uvedla več prometnih omejitev: tako na začetku kot na koncu Napoleonske ceste bo že od danes parkiranje prepovedano, jutri bo med 9. in 13. uro na tem območju veljala tudi zapora prometa (tudi za kolesa).

Od današnjega večera (od 22.15) do jutri ob 13. uri bo zaradi 29-kilometrskega teka Urban promet prepovedan od pomola Audace mimo Korza Cavour, ulic Ghega, Cellini, Udine, Manna, Commerciale in Bonomea.

Promet bo občasno prekinjen tudi jutri od 10. ure dalje zaradi 42-kilometrskega eko-maratona med Velikim trgom in ulicami Teatro romano, Bramante, Veronese, San Marco, Industria, Gramsci, po cestah, ki prečkajo kolesarsko stezo Cottur, v Bazovici, Križu in Nabrežini.

Za promet bo jutri med 12. in 19.30 zaprta tudi Obalna cesta od Miramara do Sesljana (Tre noci); avtocestni izhod pri Sesljanu bo ravno tako zaprt. Urejena bo enosmerna vožnja v reber od Obalne ceste pri Brojenci do Križa.