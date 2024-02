Temeljni kamni prenove Starega pristanišča so postavljeni

Staro pristanišče, 66 hektarjev veliko območje, ki gre od Barkovelj do železniške postaje na Trgu Libertà, je že nekaj let predmet urbane regeneracije. Ta je primerljiva s tisto, ki so jo bila pred desetletji deležna pristanišča v Bilbau, Barceloni, Oslu in v nekaterih drugih mestih. Vsako od teh mest je izbralo svojo metodologijo dela, tržaška se je sicer v zadnjih letih večkrat spremenila, a zdaj se zdi, da so temeljni kamni postavljeni, čeprav splošna javnost ni bila nikoli vključena v načrtovanje in odločanje v razpravo o konceptih in izbiranju rešitev.

Pa poglejmo, kaj je bilo na območju, ki so ga na tržaški občini preimenovali v Porto vivo (Živo pristanišče), narejenega v zadnjih letih in in kaj se bo z območjem zgodilo v prihodnosti. Spomnimo, da je Staro pristanišče v last občine prešlo na osnovi zakona 190/2014, o njegovih novih vsebinah pa se je govorilo vse od sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Prvi dokument, s katerim je občina prevzela štiri poslopja od pristaniške uprave, je bil podpisan prve dni septembra leta 2017. Takrat je pristaniška uprava Občini Trst predala Skladišče 26, hidrodinamično in tudi elektrocentralo, ki sodita med enega večjih prikazov industrijske dediščine v Trstu, ter stavbo na Korzu Cavour. Zadnja tri poslopja so bila prenovljena in v njih so že stekle dejavnosti.

Skladišče 26 je eno najdaljših in največjih stavb v Starem pristanišču. Deloma je že obnovljeno. Ko bo njegova celovita 33-milijonska obnova končana, bo ta stavba postala en velik muzejski prostor. Trenutno v njem že delujeta Znanstveni imaginarij in Muzej istrskih ezulov, delno je odprt tudi Pomorski muzej. Ta naj bi v celoti čez nekaj let zaživel v tistem delu poslopja, ki je deležen obnove po zamislih španskega arhitekta Guillerma Vazqueza Consuegre.

V zgradbah 27 in 28 je pred nekaj leti v javno-zasebnem partnerstvu zaživel kongresni center. Vzporedno z njim so uredili tudi cesto in infrastrukturno omrežje (pet milijonov evrov), ki vodi do vseh omenjenih skladišč. Nedaleč stran se v teh dneh zaključuje druga faza del, v okviru katerih postavljajo infrastrukturno omrežje med Skladiščem 26 in vstopom v Staro pristanišče na Trgu Città di Santos (10 milijonov).

Ko bodo odprli ta del cestišča, bodo začeli urejati parkovne površine, ki se bodo raztezale na treh kilometrih in se prepletale s potmi za pešce in kolesarje.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.