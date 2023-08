Temne in svetle plati snemanja v Trstu

»Danes imamo ladjo za križarjenje, snemanje in silovit dež. Naštevamo kot Blues Brothersi. Zdaj manjkajo le še kobilice.« Tako je Massimo, eden od upraviteljev kavarne Knulp v Ulici Madonna del mare, hudomušno opisal včerajšnje pestro dogajanje jugozahodno od tržaškega strogega mestnega središča. Včeraj smo se podali na kajpak deževen sprehod po mestni četrti, ki je bila zaradi snemanja Amazonovega celovečerca Heads of State kar ohromljena, če vprašamo ene. Pozitivno živahna, če verjamemo drugim.

Giorgio Wittreich, natakar v ribji restavraciji El Fornel in občinski svetnik v Zgoniku - »to moraš posebej izpostaviti« - je bil nad zaprtjem Ulice Diaz dokaj razočaran. O produkciji kot taki se ni izrazil, predvsem je izpostavljal nevšečnosti za gostilničarje in prebivalce. »Župan je včeraj (v četrtek, op. a.) na lokalni televiziji izjavil, da bo to imenitna reklama za Trst in da bo prinesla produkcija dosti denarja. Ne vem, če se bo to uresničilo in ne vem, če se splača,« je nekdanjemu koalicijskemu kolegu osporaval Wittreich, nekoč predstavnik Lige. Dodal pa je, da je Trst trpežno mesto. »Predor pod Bombeljem je bil zaprt 430 dni, to v Ulici Diaz ni še nič« in se zakrohotal.

Magični in blatni trenutki

Gianfranco Traino, upravitelj Betole v ulicah Crosada in Cavazzeni, je izpostavil nevšečnosti, ki jih zapore prinašajo turistom. »Morda bo film prinesel Trstu prepoznavnost in denar, ampak avgust je vrhunec turistične sezone. Turistov pa te produkcije ne zanimajo.« Njegova lokala sta včeraj sicer obratovala, tudi s posli pa je občutil, da so turisti ubirali druge poti po mestu. Kjer pa so dejansko zaprli ulice, je Traino opazil kajpak bizaren prizor krajanov, ki niso smeli iz hiše. »Če bi to trajalo en dan, ne bi bilo nobenega problema. Po mojem pa traja produkcija preveč,« je zaključil. Med pogovorom je z metlo in lopato odstranjeval gramoz in blato, ki sta se vsadila iz zapuščenega območja nad Ulico Crosada. Mimoidoči prijatelj ga je videl in, oponašajoč župana Roberta Dipiazzo, zaklical »magičen trenutek za Trst, vse je čudovito«.