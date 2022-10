Tetovaže za vse

V Trst se 12. in 13. novembra vrača International Trieste Tattoo Expo, letos na spremenjeni lokaciji, in sicer v tržaškem hipodromu. Na expoju se bo predstavilo približno sto tetovatorjev, ki prihajajo s celega sveta. Organizatorji obljubljajo, da bo ta poseben, saj sejem ponovno organizirajo po dveh letih, potem ko je moral odpasti zaradi pandemije novega koronavirusa.

Tetovatorji bodo uporabljali različne stile, tradicionalnega japonskega, maorskega, lettering in black&grey ter mnoge druge. Poleg tatujev bodo na expoju protagonisti tudi piercingi. V teh dneh se organizatorji trudijo, da bi določili še zadnje podrobnosti glede expoja, izpostavljajo pa, da je letošnja največja novost nova lokacija. Do zdaj se je sejem namreč odvijal v nekdanji ribarnici na mestnem nabrežju, čeprav so si organizatorji že več let prizadevali za to, da bi ga premaknili.

Tudi na novi lokaciji bodo imeli obiskovalci možnost za obisk lokalov in kulturnih dogodkov, ki jih bodo v hipodromu organizirali v času expoja. Na spletni strani www.triestetattoooexpo.com je že objavljen seznam vseh tetovatorjev in značilnosti tetovaž, ki jih bodo predstavljali, čez nekaj dni pa bodo objavili tudi program vseh spremljevalnih dogodkov. Kot običajno si bo na sejmu mogoče ogledati delo profesionalnih tetovatorjev ali pa se tetovirati.