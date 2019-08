The Authentics praznujejo okroglo obletnico

The Authentics niso le ena izmed najbolj prepoznavnih zamejskih skupin, ampak tudi ena izmed najbolj obstojnih, saj letos praznujejo 20-letnico ustanovitve. Značilno veseljaško vzdušje in lahkotna mešanica ska, reggae, rocksteady, blues in funk glasbe tako na šagrah, vaških praznikih pa tudi večjih koncertih in festivalih že vrsto let zabava stare in mlade, ki se radi prepustijo jamajškim ritmom. The Authentics bodo okroglo obletnico proslavili jutri s praznovanjem, ki se bo začelo v zgodnjih popoldanskih urah. Na njem bodo nastopile razne skupine prijateljev, ki so v preteklosti sodelovale s slavljenci. Jubilej pa bodo obeležili tudi z izdajo novega CD-ja z naslovom Authentics XX, na njem bo kar sedemnajst pesmi.

Praznovanje, ki ga prirejajo skupaj z Mladinskim Trebenskim krožkom – MTK in v sodelovanju s športnim društvom Primorec in Luno Puhno, bo potekalo na nogometnem igrišču Primorec v Trebčah, kjer bosta v prijetnem borovem gozdičku na voljo tudi dobra hrana in pijača.

Prvi se bodo opogumili prav The Authentics, ki bodo ob 12.30 »ogreli« najzvestejše oboževalce. Sledili jim bodo Ivo & The Tools, Štrom Bluzz band, Bush Doctorz, Blue Cheese in Coloured Sweat. Ob 20.45 bodo instrumente ponovno vzeli v roke jubilanti in igrali bodo do poznih ur.