Tiha skupna molitev za mir

Ob poldne bodo stopili do pomola Audace, se zazrli v morje, ki vodi vse do obal Bližnjega vzhoda, in molili vsak svojega boga. V popolni tišini za 15 minut. Tržaški rabin Eliahu Alexandre Meloni, katoliški škof Enrico Trevisi in Omar Akram, predsednik mestne islamske skupnosti, bodo jutri v molčeči molitvi »izkričali bolečino številnih moških in žensk, ki danes jočejo zaradi neizmernega krvavega nasilja,v katerem se utapljajo narodi«.

Rabin, škof, predsednik islamske skupnosti in predstavniki ostalih mestnih verskih skupnosti vabijo Tržačane, da se jim v nedeljo ob 12. uri pridružijo na tržaškem nabrežju. »Brez zastav, govorov in transparentov. Prosimo tišino, skupaj, drug ob drugem, izpričajmo bolečino za to, kar se dogaja,« so zapisali. »Vremenske napovedi so slabe. Da, časi, v katerih živimo, so slabi, a mi se ne prepustimo malodušju. Združujeta nas bolečina in tišina.«

Ob jutrišnji ekumenski molčeči molitvi so tržaški verski voditelji sestavili tudi skupno izjavo, v kateri so izpričali zgroženost zaradi smrti številnih moških, žensk in otrok. »Bog noče ne te, ne nobene druge vojne. Danes smo se zbrali, da bi v imenu edinega Boga prosili, da se omogoči ponovno združitev družin, da preneha nasilje orožja, da se humano poskrbi za civilno prebivalstvo.« Dialog naj ponovno stopi v ospredju, »mi tu danes zbrani želimo dokazati, da se lahko pogovarjamo, če spoštujemo in sprejemamo različnost vsakogar,« so med drugim zapisali tržaški verski voditelji.