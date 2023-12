Tihotapili zaščitene nagačene živali

Finančni policisti in cariniki so v minulih dneh v Tržaškem pristanišču zasegli 24 nagačenih živali od skupnih 34, ki jih je prevažal tovornjak iz Iraka. Po dokumentaciji, ki so jo našli, naj bi bil tovor namenjen na Nizozemsko, prejemnik pa naj bi bil avstrijski državljan.. Nagačene živali so bile skrite med 629 kosi starega pohištva. Po prvem pregledu tovora so tovornjak izpraznili in odkrili štiri dobro zavite večje kartonaste škatle. V njih so bile nagačene živali, med drugim ptice, opice in mačke. 24 primerkov, ki po Washingtonski konvenciji sodijo med zaščitene vrste in so bili brez ustreznih dovoljenj oz. potrdil in za katere finančnim policistom in carinikom tudi niso nudili ustreznih opravičil o prevažanju, so zasegli.

Trenutno o nezakonitem uvozu poteka preiskava, ki jo vodi namestnik tržaškega državnega tožilca in pri kateri sodelujejo tudi avstrijski organi pregona. Tihotapci tvegajo denarno kazen in zapor.