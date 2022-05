Tisoči na Kohišče

Nedeljsko lepo vreme je privabilo na sedmi Mednarodni enogastronomski, zgodovinski in didaktični pohod Kohišče 2022 okrog tisoč udeležencev. Na pot so se odpravili iz Brestovice, Medjevasi, Devina in Cerovelj, kjer so jih pričakali predstavniki društev Brest, Timava Medjevas - Štivan, Fantje izpod Grmade ter Devinskega mladinskega krožka in Cerovlje - Mavhinje. Na štartnih točkah so pohodnikom izročili spominsko majico in degustacijske bone ter so jim pokazali pot, ki so jo pred tem seveda primerno označili. Med pohodom so se udeleženci lahko ustavili ob štirih postojankah, kjer so degustirali pridelke štirih domačih proizvajalcev.

Na trasi sta bila prisotna tudi zgodovinarja, Aleš Brecelj in Paolo Pizzamus, ki sta pohodnikom orisala nekdanje dogajanje, saj so na območju med drugim tudi jarki iz prve svetovne vojne. Pohodniki so si lahko ogledali jami Karl in Zita, ki so ju odprli za to priložnost, predstavniki jamarskih društev Grmada in Flondar pa so poskrbeli za primerno osvetljavo. Na Kohišču je pohodnike čakala prava zabava s kosilom in glasbo v živo.