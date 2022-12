Tobačni velikan Bat je zagnal proizvodnjo (VIDEO)

Britanski tobačni velikan BAT (British American Tobacco) je na območju Freeeste v Boljuncu že zagnal prvo proizvodnjo. Junija letos so »pod streho« postavili prvo industrijsko halo, v mesecih, ki so sledili, pa so jo še opremili. Te dni pa so že začeli s proizvodnjo nikotinskih vrečk Modern Oral, s katerimi kadilci lahko začnejo postopek odvajanja od kajenja tobačnih izdelkov. Nikotinske vrečke so namreč oblika nikotina brez tobaka. Majhne polprepustne zavojčke, dolge nekaj centimetrov, ki jih je treba namestiti med dlesni in ustnico, v Italiji še ne tržijo, v drugih evropskih državah pa ja. Prvi izdelki, ki so jih začeli proizvajati v Boljuncu, so namenjeni danskemu trgu. Kot je povedalo vodstvo tobačnega velikana v industrijskem obratu v Trstu, bodo sredi prihodnjega leta zagnali še proizvodnjo farmakoloških izdelkov za odvajanje od kajenja.