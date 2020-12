Toča pobelila Trst (foto)

Okrog 19.15 je toča (deloma mehka toča ali graupel) pobelila več predelov Trsta. Ob strelah in grmenju se je nevihtni oblak dobesedno usul nad tržaškimi cestami in ulicami, ki so v trenutku postale bele. Ceste so bile spolzke, kot da bi snežilo. Nekateri predeli mesta so za krajši čas ostali tudi brez elektrike.

Gre za še dodaten dokaz o današnji zelo veliki nestanovitnosti ozračja. Energija v igri je zelo velika. V prizemlju priteka z okrepljenimi jugozahodnimi vetrovi vlažen in razmeroma topel zrak, medtem ko je v višinah jedro zelo mrzlega zraka doseglo naše območje. Ozračje je bilo ves dan turbulentno. Mestoma so se že čez dan pojavljale nevihte, o katerih smo že poročali, nastal je tudi zračni vrtinec, ponekod je padala sodra. Pojavljali pa so se tudi nalivi. Naglo so se vrstila izboljšanja in poslabšanja.

Jutri pričakujemo novo vremensko fronto, vremenska slika se bo spet poslabšala, vseeno pa glede na današnje dogajanje nekoliko umirila, čeprav padavin ne bo manjkalo.