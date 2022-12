Tolar Marije Terezije odslej na Ponterošu

Velik, srebrni tolar s profilom habsburške cesarice Marije Terezije je po dolgem pričakovanju in razglabljanju, če je to res pravi način prikazovanja pomembnega dela tržaške zgodovine, v noči na sredo končno pristal na Ponterošu (Rusem mostu). Pripeljali so ga ponoči in ga takoj skrili za neprebojni delovni oder. V prihodnjih dneh ga namreč čakajo zaključna dela, s katerimi bodo dodelali še zadnje podrobnosti kipa. Uradno odprtje naj bi potekalo na začetku prihajajočega leta 2023, po božičnih praznikih.

Za zdaj ni torej videti dobesedno nič, saj so pred več kot mesecem dni, konec oktobra območje ogradili s pisanimi plakati s portretom vladarice, ki dodatno obdajajo že tako s platnom pokrit gradbeni oder. Številni mimoidoči do radovedno ustavljali, dvigovali letake in skušali poškiliti, če bi morda le uspeli čisto nepričakovano kaj opaziti. O njem se bomo lahko pravičneje izrazili, šele ko bo dostopen očem. Nekatere pa smo vseeno za hip zmotili in jih vprašali za mnenje o srebrniku.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.