Topolini: več slovenščine za manj vandalskih dejanj

Krovni organizaciji SKGZ in SSO odločno obsojata vandalsko dejanje v barkovljanskem kopališču Topolini, o katerem je Primorski dnevnik poročal včeraj. »Žalost je prvi občutek, ki ga vzbuja vest, da pred kratkim postavljene table v spomin na prof. Martina Jevnikarja na barkovljanskem nabrežju ni več. Nerazumljivo in vandalsko dejanje neznancev meče slabo luč na mesto, ki je pravkar gostilo kongres manjšinske krovne organizacije FUEN in festival Slovencev v Italiji SLOFEST, in na sam ugled, ki si ga je Trst v zadnjih letih pridobil na mednarodni ravni tudi z dejstvom, da gre za prostor, v katerem sobiva več narodnosti in kultur, ki se med seboj spoštujejo in sodelujejo,« sta predsednica SKGZ Ksenija Dobrila in predsednik SSO Walter Bandelj zapisala v skupnem tiskovnem sporočilu.

Krovni organizaciji sta sicer, preden je v javnost prišla vest o vandalskem dejanju, v dopisu pristojnemu odborniku Lorenzu Giorgiju izrazili obžalovanje, da slovenščina ni prisotna na vseh spominskih tablah v kopališču, kljub temu, da Barkovlje zgodovinsko poseljujejo Slovenci. »Živahna dejavnost na kulturnem, športnem in verskem področju priča o avtohtonosti in zakoreninjenosti slovenskega življa v tem prostoru. To pa bi bil več kot zadosten razlog, da bi tržaška občinska uprava ovrednotila slovenski jezik in postavila večjezične table,« sta zapisala predsednika in izrazila tudi prepričanje, »da bi prisotnost slovenskega jezika na vseh tablah zmanjšala možnost tovrstnih vandalskih dejanj«.

Spomnila sta tudi, da so bile Barkovlje z Uredbo Predsednika Republike iz dne 12. septembra 2007 vključene v ozemlje, kjer se izvaja zaščitni zakon za slovensko manjšino (Zakon 38/2001). Table na barkovljanskem nabrežju so po njuni oceni primer javnega informativnega sporočanja s strani občinske uprave, ki je zavezana spoštovati določila iz omenjenega zakona in torej uporabljati tudi slovenski jezik, sta zaključila Bandelj in Dobrila.