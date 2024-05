Torbianelli izredni komisar tržaškega pristanišča

Italijansko ministrstvo za infrastrukturo in promet, ki ga vodi minister Matteo Salvini, je na mesto izrednega komisarja Pristaniškega sistema vzhodnega Jadrana po pričakovanjih imenovalo generalnega sekretarja tržaške pristaniške uprave Vittoria Torbianellija.

56-letni tržaški profesor, ki je na Univerzi v Trstu in tudi v tujini več let predaval o pomorski ekonomiji, ekonomiji inovacij in drugih predmetih, bo tako vsaj začasno nasledil predsednika tržaške in tržiške pristaniške uprave Zena D’Agostina, ki je iz osebnih razlogov odšel predčasno. Krmilo je zapustil v teh dneh, mandat bi se mu drugače iztekel konec tega leta.

Torbianelli je bil za generalnega sekretarja imenovan leta 2021, ko je nasledil Maria Sommarivo. Vodenje luke prevzema začasno, govori pa se, da bi lahko to funkcijo – tudi glede na korupcijsko afero, s katero se ta čas spopadajo v Genovi – obdržal dlje. Sam D’Agostino je svojo pot v Trstu začel kot izredni komisar.