Torta ob 25. rojstnem dnevu Kraškega Oktoberfešta (video)

Seveda se letošnji Kraški Oktoberfešt ni mogel skleniti drugače kot s praznično torto velikanko. Okrogla, 25-letnica priljubljene jesenske prireditve, ki jo z veliko vnemo in zagnanostjo prireja šempolajsko društvo Vigred, je po dveh letih odlašanj tokrat zaživela na polno, tako da so organizatorji lahko upravičeno zadovoljni.

Kljub vremenu, ki se je poigravalo k sreči le prva dva dni in je obiskovalce prisililo v šotor, je praznik popolnoma uspel – od uvodnega četrtka s koncertom Ansamblom Saša Avsenika do nedelje s pohodom Na Krasu je krasno oz. Kraškim Muzikfeštom.Nedeljski dan se je začel s tradicionalnim pohodom Na Krasu je krasno, ki ga ob društvu Vigred prirejajo SPDT Trst oz. njegov Mladinski odsek, Vaška skupnost Tublje, Jamarsko društvo Grmada, planinski odsek SK Devin in razvojno društvo Pliska. Iz Tubelj se je 450 pohodnikov vseh starosti podalo čez Sv. Lenart do Samatorce, kjer jih je pri cerkvici pričakal glasbeni sprejem, se spustilo na ogled jame Zidaričeve pejce v Praprotu in se med vinogradi spet vrnilo do prireditvenega prostora.Tam so sredi popoldneva zadoneli glasba in glasni aplavzi, ki so nagradili nastopajoče. Kraški Muzikfešt oz. srečanje amaterskih godcev in pevcev narodnozabavne in druge glasbe je tako kot vedno napolnil šotor.

Nedeljski večer se je zaključil na najslajši možen način. SKD Vigred je ob pomembnem jubileju praznika poskrbelo za 12 kilogramsko torto.