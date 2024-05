Tovarna BAT predstavila novo skladišče, vredno šest milijonov evrov

Eno leto po odprtju se boljunska tovarna BAT že širi. Včeraj so namreč slovesno predali namenu novo logistično skladišče, 12.500 kvadratnih metrov velik prostor, v katerem bodo hranili proizvode namenjene celi Italiji.

Za glavno stavbo tovarne, v kateri proizvajajo alternativne izdelke klasični cigareti, je nastala nova logistična platforma, ki jo je britanski tobačni velikan zgradil v sodelovanju z družbo Interporto, s katero deli površine v Boljuncu na območju FreeEste. S šestimi milijoni evrov so staro skladišče spremenili v napredno strukturo in z njo podvojili površino tovarne. »Nov logistični hub je še en korak na poti do popolnega razvoja podjetja BAT v Trstu in Italiji,« je včeraj povedal predsednik boljunske tovarne Andrea Di Paolo, »namenjen je skladiščenju in upravljanju dokončanih proizvodov. Zgradili smo ga z najvišjimi gradbenimi standardi.« Britanska družba, je še dodal, je najprej izbrala Tržaško za svojo prvo proizvajalno linijo v tujini, nato pa še za glavno logistično skladišče v Italiji, od koder bodo sicer pošiljke odhajale tudi v tujino.

Logistični hub so dogradili s pomočjo lokalnih podjetij, so še povedali, »dela pa so začeli in zaključili v osmih mesecih, kar dokazuje željo po razvoju, ki jo ima podjetje na prostocarinskem območju,« je povedal predsednik in izvršni direktor Interporta na območju FreeEste Paolo Privileggio, »in vodi v tesnejše sodelovanje z Interportom. Pred dvema letoma je na tem mestu bila le večja pusta površina, ki se je po zaslugi BAT hitro spremenila v živahno proizvajalno mesto. Naše sodelovanje vodi v razvoj celotnega območja.«

