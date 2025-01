Tovorni ladji, zasidrani v tržaškem pristanišču, prepovedali nadaljnjo plovbo

Luška kapitanija iz Trsta je v preteklih dneh ustavila tovorno ladjo, zasidrano v tržaškem pristanišču, ki pluje pod zastavo Belizeja, na kateri so inšpektorji ugotovili več nepravilnosti. Njeno neustreznost so v zadnjih mesecih ugotovile tudi pomorske uprave v drugih italijanskih pristaniščih, pri čemer so jo dvakrat ustavili in prepovedali nadaljnjo plovbo. Ob tokratnem tretjem odrejenem prisilnem mirovanju v zadnjih treh letih se je zato sprožila trimesečna prepoved vplutja v vsa italijanska pristanišča in v vsa pristanišča Evropske unije in drugih držav podpisnic pariškega memoranduma o pomorski varnosti Paris M.o.U ter za plovbo po italijanskih morjih.

Odredbo o prepovedi je tržaška luška kapitanija izročila poveljstvu ladje in njenim lastnikom ter je o njej obvestila vse pristojne države. Gre za izredni ukrep, ki ga sprejmejo z namenom, da bi preprečili ponavljajoče neupoštevanje pravil varnosti na morju, zaščite morskega okolja, človeških življenj ter življenjskih in delovnih pogojev posadke.