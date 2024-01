Tovornjak s priklopnikom hrvaških registrskih tablic je malo pred 16.30 ob Sprehajališču Sv. Andreja izgubil tovor kovinskih drogov, težak približno eno tono. Lokalni policisti so zaprli za promet cesto ob Sprehajališču Sv. Andreja med Ulico Giulio Cesare in Trgom Irneri. Promet preusmerjajo, nastajajo zastoji. Na kraju so gasilci, ki odstranjujejo posledice nesreče tudi z žerjavom. Lokalni policisti so o dogodku med drugim obvestili pristojne pristaniške službe.