Tovornjakar utrpel opekline na nogah

Danes popoldne je na avtocestnem priključku pri Zgoniku v smeri proti Trstu zagorel tovornjak s priklopnikom. Ogenj je zajel motor, pri tem je voznik utrpel opekline na obeh nogah. Kljub temu, je uspel sam pravočasno zapustiti goreči tovornjak. Na kraj so prihiteli tržaški gasilci, ki so požar pogasili in reševalci službe 118, ki so voznika prepeljali v katinarsko bolnišnico. Gaislci so zavarovali kraj nesreče in odpravili njene posledice. Na kraju so bili tudi prometna policija in osebje družbe ANAS.