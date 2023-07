TPPZ jutri v Sežani

Če bo vreme dovolilo, bo Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič jutri (torek) ob 20.30 z novim koncertom praznoval svoj 50. rojstni dan. Tokrat naj bi zbor pod vodstvom Pie Cah v družbi glasbenih prijateljev – tokrat bodo na odru z njimi skupina Dirty Fingers, slovenski raper Darko Nikolovski in slovenska pevka Jadranka Juras – nastopili v amfiteatru Kosovelovega doma v Sežani. Pogojnik je žal obvezen, saj muhasto vreme ne dovoljuje nobene gotovosti. V primeru dežja bo koncert odpadel, saj so sedeži v notranji dvorani omejeni oz. je njihovo število znatno manjše od zunanjih, so potrdili pri blagajni Kosovelovega doma. Jutri bo enkrat do 13. ure na podlagi vremenskih napovedi padla odločitev. Koncert bo v najslabšem primeru preložen. Vstopnice so še na voljo pri blagajni gledališča (redna cena 15 evrov, otroci od 3. do 12. leta starosti 7 evrov).