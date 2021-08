Tragična prometna nesreča pri Trgu Dalmazia

Dekletu, ki je danes zgodaj zjutraj umrlo v prometni nesreči na Trgu Dalmazia, je bilo ime Margherita Primossi. 19-letnica se je z motornim vozilom vračala domov, na zadnjem sedežu se je peljal nek fant. Ko je peljala po Ulici Filzi v smeri Trga Dalmazia, naj bi po prvih zbranih podatkih izsilila prednost in z vso hitrostjo trčila v prednji desni del avtobusa C podjetja Trieste Trasporti. Avtobus naj bi v tistem trenutku vozil po Ulici Ghega v smeri Ulice Carducci. Trk je bil silovit, dekle je žal utrpelo smrtne poškodbe. Na kraj sta prihitela rešilni in zdravniški avtomobil, reševalci so ponesrečenko več časa oživljali, žal neuspešno. Fant je pri padcu utrpel le nekaj odrgnin, pospremili so ga v katinarsko bolnišnico, kjer so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Reševalci so v bolnišnico peljali tudi 45-letnega šoferja avtobusa, v katerega je dekle trčilo, saj je bil zaradi tragične nesreče v šoku. Voznik avtobusa je takoj po nesreči namreč tudi sam izvedel masažo srca in Primossijevo oživljal do prihoda reševalcev. Na kraj nesreče je prišla tudi prometna policija, ki preiskuje okoliščine tragičnega dogodka. Sodnik je odredil zaseg avtobusa.

V tiskovnem sporočilu je avtobusno podjetje Trieste Trasporti izrazilo sožalje svojcem pokojnega dekleta.