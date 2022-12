Tramvaj nas drago stane

Občani in občanke bodo najbrž s cmokom v grlu prebavili novico, da so stroški prenove tračnic openskega tramvaja in izrednih del, ki so povezana s tem projektom, narasla na malo več kot tri milijone evrov. Če želimo biti natančni, vrednost del trenutno znaša 3.138.000,00, kar je trikrat več od sprva načrtovanega milijona. In to najbrž ni zaključni račun, saj mora Občina Trst pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja od ministrske agencije za varnost infrastrukture (Ansfisa) še marsikaj postoriti. In če upoštevamo še to, da se projekt openskega tramvaja za vsakim ovinkom znajde pred novo oviro, potem je zaskrbljenost nekaterih mestnih svetnikov še kako upravičena.