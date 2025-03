Tramvaja ne bo do torka

Po ponedeljkovi prekinitvi voženj openskega tramvaja zaradi težav na vzpenjači so v prevoznem podjetju Trieste trasporti sprva predvidevali, da bo tramvaj spet zapeljal jutri. A se je spet zapletlo.

V tiskovnem sporočilu Trieste Trasporti sporoča, da so se dela izkazala zahtevnejša od pričakovanega. V vlečnem vozilu vzpenjače se je namreč polomil ležaj, kar je pregrevalo prednjo os vozila. Za popravilo, so dodali, je bilo treba razstaviti velik del vlečnega vozila s pomočjo žerjava. Do vgraditve novega ležaja naj bi prišlo v naslednjih dneh, preizkusili pa naj bi ga v ponedeljek. Prevoznik računa zato, da bo tramvaj lahko spet vozil v torek.