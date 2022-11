Trčila avtomobil in mladoletni skuterist

Danes zjutraj sta ob 7.50 v križišču med Ul. Giuliani in Ul. Industria pri Sv. Jakobu trčila skuter, ki ga je vozil mladoletnik, in avtomobil mazda, za volanom katerega je bila 45-letna S.B.. Mladi skuterist je bil poškodovan in so ga prepeljali v bolnišnico.

Kaže, da je avtomobil, ki je vozil po Ul. Industria v smeri Ul. Ponzanino, izsilil prednost skuterju, ki je pripeljal iz Ul. Giuliani. V trčenje sta bili vpleteni tudi dve parkirani vozili.

Na kraju so bili lokalni policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče, reševalno vozilo službe 118 in reševalni avtomobil.