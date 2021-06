Tri odličnjakinje na liceju Prešeren

Zastor nad letošnjim državnim izpitom je na liceju Prešeren preteklo sredo najprej padel za trojico maturantov klasične smeri. Dan kasneje so edino ustno preizkušnjo imeli za sabo še na smeri uporabnih znanosti. Tu se lahko ponašajo z dvema stoticama, od katerih je ena s pohvalo. Danes popoldne so objavili izide jezikovne smeri, kjer so okronali eno odličnjakinjo. Jutri bodo pred izpitno komisijo stopili še dijaki znanstvenega liceja.

Klasična smer: Lara Paulin 93/100, Jacopo Vicenzini 77/100, Matilda Volk 82/100.

Uporabne znanosti: Carlotta Cupin 100/100, Sabrina Geletti 100/100 s pohvalo, Jaro Race 70/100, Martina Stergonšek 95/100, Tinej Sterni 93/100, Matej Terčon 76/100, Matija Terčon 67/100, Martina Zaina 85/100.

Jezikovna smer: Rebecca Ambrosini 100/100, Larissa Crevatin 85/100, Emeric Danev 84/100, Maria Adriana Dobre 74/100, Giulia Falcone 95/100, Emil Favento 80/100, Živa Furlan 96/100, Claudia Humar 80/100, Nika Lovriha 90/100, Nicole Maurel 78/100, Francesco Santoianni 90/100, Jodie Sturman 71/100.