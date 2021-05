Triestebookfest na krilih svobode

Najžlahtnejša in najplemenitejša, dragocena kakor voda, vendar žal še vedno kršena in teptana. Tržaški knjižni festival Triestebookfest se od torka, 18. maja, do nedelje, 23. maja, v sodelovanju z Občino Trst vrača med občinstvo z bogato bero domačih in tujih gostov, ki bodo razglabljali o svobodi in orisali, kaj jim pravzaprav osebno pomeni. Na sporedu je 26 predstavitev knjig, literarnih sprehodov in drugih dogodkov, ki se bodo prve dni zvrstili v kavarni San Marco, konec tedna (od petka popoldne) pa v muzeju Revoltella. Možno jih bo spremljati bodisi v živo – z omejenim številom udeležencev in v spoštovanju vseh protikoronskih predpisov – kot na daljavo.

Zamisel – tako pobudnici Loriana Ursich in Angela Del Prete – da bi razvili temo svobode oziroma njenih vetrov (Venti di libertà), se jim je porodila že konec leta 2019. S pandemijo novega koronavirusa pa je pridobila na novih odtenkih, saj je bila ravno svoboda tista, po kateri smo v času številnih prepovedi in ukrepov proti širjenju okužb vsi najbolj hrepeneli.

Dogajanje bo stopilo v živo v torek, 18. maja v kavarni San Marco. Ob 11. uri bodo svoje pojmovanje svobode opisali dijaki Zavoda združenega sveta. Ob 17. uri pa bosta pisatelja Fabio Geda in Marco Balzano spregovorila o priseljevanju in migracijah kot iskanju svobode. Eno uro kasneje (ob 18. uri) bo neapeljska avtorica Viola Ardone pojasnila ozadje svojega dela Il treno dei bambini (Einaudi, 2019). V njem pripoveduje manj znano zgodbo otrok iz Južne Italije, ki so jih s pomočjo Komunistične partije Italije iztrgali revščini in dali v rejništvo družinam v severnem oziroma osrednjem delu države.