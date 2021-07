Trst bi gostil Evrovizijo 2022

Trst kandidira na listi mest, ki bi prihodnje leto gostila 66. Pesem Evrovizije. Tradicija namreč veleva, da festival gosti država, ki je leto prej slavila na glasbenem tekmovanju. Letos je evrovizijski pokal dvignila italijanska rock zasedba Måneskin, ki je s pesmijo Zitti e buoni prepričala strokovno žirijo in publiko. Ostala mesta na kandidatni listi so Bologna, Genova, Firence, Milan, Rim, Turin, Alessandria, Matera, Pesaro, Rimini, Viterbo ter občine Acireale in Palazzo Acreide na Siciliji, Bertinoro di Romagna v Emiliji - Romanji, Jesolo v Venetu ter Sanremo v Liguriji.

Kot so razložili na sedežu javne radiotelevizije RAI, bodo vsa mesta na listi prejela dokument z glavnimi zahtevami, ki jih morajo izpolnjevati, če želijo gostiti glasbeni veledogodek. RAI bo nato do konca avgusta v sodelovanju z Evropsko radiodifuzno zvezo izbral gostitelja Pesmi Evrovizije 2022.