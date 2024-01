Trst bogatejši za trinajst novih spotikavcev

Včeraj je mesto obogatilo trinajst novih spotikavcev, kamnov, ki spominjajo na osebe, ki so jih nacisti deportirali v koncentracijska in uničevalna taborišča. Po tržaških ulicah in trgih bomo odslej na pobudo Judovske skupnosti lahko naleteli na nove stolpersteine, kot se spotikavci imenujejo v izvirni nemščini. Večina spominja na Jude, ki so bili deportirani in umorjeni od nacističnih oblasti. Nekaj kamnov pa je posvečenih tudi političnim deportirancem. V to kategorijo spada tudi Slovenec Angel Kaučič, ki je med ganljivo svečanostjo dobil svoj spomenik pred rojansko cerkvijo.

Program se je začel na Trgu ob Ponterošu, kjer domuje danes Ljudska univerza. Tam je pred hospitalizacijo v umobolnici pri Sv. Ivanu živel odvetnik Egon Brunner. Nacisti so ga aretirali v umobolnici in dan potem umorili v Rižarni. Odslej bo tam nanj in na nečloveško krutost nacizma spominjal spotikavec, ki ga je v tlak zabetoniral izumitelj stolpersteinov, nemški umetnik Gunter Demnig.

Družinski spomini na Kaučiča

Spotikavec ima na rojanskem trgu, tik pred cerkvijo, tudi politični deportiranec Angel Kaučič. S postavitvijo njegovega stolpersteina se je tudi zaključil včerajšnji program. Ob spremstvu otožnih not violončela Andrejke Možina je Gunter Demnig pred večjo množico postavil medeninasto kocko v kamen. Kaučiča je zbranim pobliže predstavil pravnuk Matej Nadlišek.