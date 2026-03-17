Trst gosti danes ministre in diplomate iz številnih držav

Danes bo Trst ena od evropskih prestolnic diplomacije. V Kongresnem centru Generali v Starem pristanišču bo dopoldne na sporedu slavnostni dogodek ob tridesetletnici ustanovitve izvršnega sekretariata Srednjeevropske pobude (SEP), popoldne pa srečanje, posvečeno trgovinsko-političnemu koridorju Imec med Indijo, Bližnjim vzhodom in Evropo.

Omenjena obletnica je v mesto privabila ministre oziroma državne sekretarje iz vseh sedemnajstih držav članic SEP. Gostitelj, italijanski minister za zunanje zadeve Antonio Tajani, se bo na bilateralnem srečanju predvidoma pogovoril s slovensko kolegico Tanjo Fajon. Slednja pa se bo pred tem sestala tudi z zastopniki slovenske narodne skupnosti v Italiji.

Pogovori ob 30. obletnici ustanovitve izvršnega sekretariata SEP, ki domuje v Trstu, se bodo vrteli okoli širitve Evropske unije ter krepitve povezav in omrežij med srednjo, vzhodno in jugovzhodno Evropo.

Pred današnjim srečanjem je o pomenu koridorja Imec za tiskovno agencijo Nova spregovoril italijanski posebni odposlanec za ta koridor, diplomat Francesco Maria Talò. Izpostavil je, da se s tem nočejo zoperstaviti kitajskim trgovskim potem. »Naš cilj je, da razširimo paleto možnosti,« je dejal. Koridorja, ki so ga začeli snovati med zasedanjem skupine G20 v Indiji leta 2023, Talò tudi ne smatra kot enega infrastrukturnega projekta, temveč kot omrežje različnih poti.

Prav ob trenutnih geopolitičnih izzivih, kot je blokada Hormuške ožine, je Talò izpostavil pomen diverzifikacije povezav med Azijo in Evropo. Trst, meni diplomat, je lahko idealna evropska končna postaja koridorja Imec. »Gre namreč za najbolj severno sredozemsko luko,« je ocenil in izpostavil bližino evropskim gospodarskim prestolnicam. O potencialu Imeca in rasti indijskega subkontinenta je včeraj s predsednikom Dežele FJK Massimilianom Fedrigo in s tržaškim županom Robertom Dipiazzo že spregovorila veleposlanica Indije v Italiji Vani Rao.