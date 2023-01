Trst ima pri počastitvi dneva spomina simbolno vlogo

Novi izraelski veleposlanik za Italijo Alon Bar (od septembra lani) je bil počaščen, da ga je tržaška prefektura povabila na počastitev dneva spomina na holokavst. V svojem nagovoru se je spomnil ljudi, ki so med holokavstom pomagali Judom in s tem tvegali svoja življenja. Po njegovem je prav, da mlade generacije vedo, da lahko vedno izbirajo med tem, kaj je prav in kaj ni prav. Ravnodušnost je zanj najslabša možna izbira. Ob robu včerajšnjega srečanja na prefekturi smo veleposlaniku postavili nekaj vprašanj in ta je na njih prijazno odgovoril.

Veleposlanik, v čem je bistvo dneva spomina?

V tem, da iz tragičnih dogodkov preteklosti povzamemo nauk, sporočilo in opomin ter jih posredujemo bodočim generacijam. Usoda judovskega naroda med drugo svetovno vojno je trajen opomin in svarilo pred skrajnimi ideologijami.

Kako vi gledate na vlogo Trsta pri počastitvi spominskega dne?

Trst ima trojno vlogo. Gre za mesto, kjer je Mussolini razglasil rasne zakone. Tu je delovalo tudi edino italijansko koncentracijsko taborišče. Posebna vlogo pa je Trst imel tudi zaradi pristanišča, ki je nudil priložnost za beg tudi judovskim beguncem iz srednje in vzhodne Evrope. Zaradi teh treh elementov je to mesto polno simbolike.