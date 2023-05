»Trst je naravno pristanišče južne Nemčije. S prisotnostjo na mednarodnem sejmu logistike postaja njegova vloga morskega izhoda za srednjo Evropo še bolj vidna,« je povedal predsednik pristaniške uprave Zeno D’Agostino po nastopu na mednarodnem sejmu logistike v bavarskem Münchnu.

Nastop na najpomembnejšem evropskem dogodku na področju logistike in prevozov je tržaško pristanišče izpeljalo v sodelovanju z Deželo Furlanijo - Julijsko krajino, deželno agencijo za turistično promocijo Promoturismo in Trgovinsko zbornico za Trst in Gorico z namenom, da bi s skupnimi močmi širši javnosti predstavilo deželni logistični sistem, ki sloni predvsem na delovanju tržaškega in tržiškega pristanišča.

Na sejmu so se predstavili z glavnimi partnerji, podjetji Alpe Adria, HHLA PLT Italy, Trieste Marine Terminal, Samer Seaporst&Terminals, Samer&Co Shipping, Trieste Intermodal Maritime Terminal, Interporto Fernetiči, z združenjem špediterjev tržaškega pristanišča ASPT-ASTRA FVG, s tržiško pristaniško družbo, špediterskim podjetjem Francesco Parisi, podjetjema Autamarocchi in Korman Italia ter Interportom v Gorici, Červinjanu in Pordenonu. Pravo delovno omrežje omogoča učinkovito sodelovanje pri logističnem povezovanju morja s cestnim in železniškim prometom. Ta je za tržaško pristanišče strateškega pomena pri povezovanju s srednjo Evropo.

Prav z Nemčijo ima tržaško pristanišče na področju železniškega prometa najtesnejše sodelovanje. Do tja odpelje 31 odstotkov vlakov (leta 2022 jih je v Nemčijo odpotovalo 3000), večina v Köln, kamor odpotuje kar 1300 vlakov na leto. Za njim sta München (650 vlakov) in Karlsruhe (500 vlakov).

Vrhunec nemškega sejma je bil za tržaško pristanišče zaključni dogodek, na katerem je 300 obiskovalcev spoznalo tipične dobrote iz FJK in sklenilo nova poslovna partnerstva.