Trst je pred velikimi vodovodnimi odločitvami

S koncem leta 2027 zapade koncesija za dobavo vode na območju Občine Trst, ta rok pa je bližji, kot bi lahko mislili. Državna agencija Ausir mora na podlagi veljavne zakonodaje postopek za dodelitev nove koncesije zagnati letos poleti.

Načeloma obstajajo tri možnosti. Ausir lahko razpiše koncesijo za privatnike, lahko odredi javno-zasebno partnerstvo ali zaupa storitev javni družbi. O zapleteni sliki je tekla beseda včeraj na zasedanju pristojnega svetniškega odbora Občine Trst. Seja je spadala v niz, ki ga je zahtevalo gibanje Zdaj Trst, je za Primorski dnevnik pojasnil občinski svetnik Riccardo Laterza.

S tržaškim vodovodom upravlja trenutno družba AcegasApsAmga. S slednjo ter s sindikati so se občinski svetniki že pogovorili. Včeraj so bili na sporedu okoljevarstveniki oziroma združenja potrošnikov, v naslednjih mesecih nameravajo sklicati še predstavnike agencije Ausir in Dežele FJK. Med svojim včerajšnjim poročilom je Angelo D’Adamo v imenu združenja Federconsumatori opozoril na to, da stane Acegasovo upravljanje tržaška gospodinjstva nadpovprečno veliko. Cene so se v zadnjih letih tudi nadpovprečno zvišale. Cene dobave ne določajo podjetja, to nalogo opravlja Ausir na podlagi raznih kazalnikov.

Pri tem se postavlja vrsta političnih problemov. Acegas ima vedno manj javnih deležnikov, zato deli dividende večinoma privatnikom. »Javni upravitelji vodovodov pa vlagajo dobičke v omrežje,« je opozoril Laterza. Trst predstavlja pri tem - z Miljami - anomalijo, saj so vsa druga vodovodna podjetja v FJK v javni lasti. Ko bi se jim pridružil tudi Trst, je pristavil Laterza, bi ta tudi popolnoma spoštoval zapovedi referenduma o vodi iz leta 2011. Na vprašanje o politični volji desne sredine za korak v to smer je sogovornik opozoril, da je deželni svet FJK sprejel predlog skupnega stališča, ki poziva k ustanovitvi deželnega komunalnega podjetja v javni lasti.

