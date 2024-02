Trst lani tretji na italijanski lestvici podražitev

Zveza potrošnikov Unione Nazionale Consumatori je izračunala, da je tržaška občina v zadnjem letu zabeležila tretjo največjo podražitev košarice osnovnih nakupov v Italiji. Letna inflacija za Tržaško znaša po zadnjih podatkih italijanskega statističnega zavoda ISTAT 1,7 odstotka, Trst se nahaja tako na drugem mestu ob Perugii, in 0,2 odstotka za rekorderjem, Neapljem.

Trst je doživel povišanje cen za potrošnike tudi v zadnjih mesecih. Januarja je inflacija na območju tržaške občine poskočila za 0,2 odstotka, kar je malo pod italijanskim povprečjem 0,3 odstotka. Letna inflacija je na italijanski ravni januarja zrasla za 0,8 odstotka (kar potrjuje predvidevanja zavoda ISTAT), v Trstu pa, kot rečeno, na 1,7 odstotka. Za primerjavo, letna inflacija v Furlaniji - Julijski krajini je od decembra 2022 do decembra lani znašala 1,3 odstotka. Sodobnejših podatkov še ni na voljo.

Po izračunih statističnega urada Občine Trst na podlagi podatkov ISTAT so največji porast doživele cene prehrambenih izdelkov. V zadnjem letu, med januarjem 2023 in januarjem letos, so te nasploh poskočile za osem odstotkov, od decembra lani do januarja letos za en odstotek. Med prehrambenimi izdelki so se letno najbolj podražila olja in druge maščobe (25,5 %), sadje (29,6 %) in zelenjava (17,3 %).

