Trst lepši od Ljubljane

Uporabnike spletnega medmrežja je včeraj presenetila novica, da je newyorška revija o potovanjih Travel and leisure Trst postavila na 21. stopničko med 25. najlepšimi mesti na svetu za leto 2021. Glede na lestvico, ki so jo objavili na spletni strani, je mesto v zalivu zbralo 88,54 točk in tako premagalo Ljubljano, ki je z 88,47 točk pristala na 22. mestu.

Za najlepše mesto na svetu so bralci strani, ki so lahko glasovali med januarjem in majem letos, izbrali mehiški San Miguel de Allende, na zavidljivo 6. oziroma 14. mesto, pa sta se uvrstila Firence in Rim. Na lestvici se je znašlo kar devet evropskih mest.