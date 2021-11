»Trst ni več črna luknja«

Po protestih proticepilcev in nasprotnikov covidnega potrdila, ki so pahnili mesto v »črno luknjo«, se je Trst, ki gleda naprej, končno le prebudil. Osrednji italijanski mediji namenjajo veliko pozornost ljudski peticiji Tiziane Benussi in Mitje Gialuza ter tudi napovedani prepovedi shodov na Velikem trgu.

V dnevniku Corriere della Sera, ki tržaškim dogajanjem včeraj namenja dve strani, podjetnik in nekdanji politik Riccardo Illy pravi, da so protesti postavili na kocko razvoj mesta. Da se je to dogajalo prav v Trstu je treba pripisati več dejavnikom. Začeli so pristaniščniki, nakar so se protestu pridružili ljudje iz drugih krajev, nenazadnje tudi mnogi upokojenci in mladi. Med upokojenci Illy navaja ljudi med 60 in 80 let, ki imajo veliko časa na razpolago in spremljajo družbena omrežja, a kljub dobri izobrazbi in kulturi vseeno nasedajo dezinformacijam o cepivih posledicah cepljenja. Cepljenje jih ne zanima, testirajo pa se le, ko hočejo v restavracijo ali kino.

Po mnenju Repubblice ima prepoved zborovanj in shodov tudi velik simbolni pomen, saj se je Veliki trg v nekaj dneh prelevil v prestolnico proticepilcev, kar je motilo veliko večino prebivalstva. V Trst so prihajali ljudje iz vseh krajev in vetrov, piše rimski časopis. Od tistih, ki v imenu svobode nasprotujejo cepljenju in covidnemu potrdilu, »do gurujev in privržencev joge, ljubiteljev piva in hašiša, fanatičnih katoličanov in neofašistov«. Skratka, zelo pisana množica, ki je imela z mestom malo ali nič skupnega.