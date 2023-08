Trst pošilja pomoč v Mikolajev

Kljub temu, da se o tem zdaj manj govori, je humanitarna kriza v Ukrajini še zelo aktualna. Solidarnostne akcije zato še potekajo, tudi na Tržaškem. Že ob izbruhu vojne je špeditersko podjetje s sedežem na Fernetičih Alfa Spedizioni, ki ga vodi Ukrajinka Nina Monastirecka, delno preusmerilo svoje delovanje v humanitarno pomoč in še danes redno pošilja pomoč v domovino. Nazadnje je v sodelovanju s tržaško občino, zdravstvenim podjetjem ASUGI in reševalno službo 118 v okviru evropskega programa Tacis City Twinning in akcije TOM - Trst objema Mikolajev, danes natovoril rešilno vozilo in tri delavne postaje za anestezijo s stotimi filtri za ventilacijske cevi. Naprave so namenjene operacijskim sobam v mestu Mikolajev, prav tako rešilec. Pošiljko so danes dopoldne natovorili in se podali na pot proti Odesi. Tu bo tovor sprejel župan Mikolajeva.

