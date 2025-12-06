Bogata športna sobota

NOGOMET
ELITNA LIGA
14.30 v Tamaiu: Tamai – Kras Repen
14.30 v Codroipu: Codroipo – Juventina
PROMOCIJSKA LIGA
16.30 v Vajontu: Maniago Vajont – Sistiana Sesljan
KOŠARKA
MEDDEŽELNA B-LIGA
20.30 v Martinengu (Bergamo): Romano Lombardo – Jadran
DEŽELNA DIVIZIJA 2
18.00 v Trstu, Judovec: Basket 4 Trieste – Sokol Franco
20.00 v Dolini: Breg SV Impianti – Interclub Muggia
ODBOJKA
MOŠKA B-LIGA
18.30 v Padovi: Padova – Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak
ŽENSKA C-LIGA
20.30 v Fagagni: Chiarvesio – Zalet ZKB
MOŠKA C-LIGA
20.30 v Prati: Prata – SloVolley ZKB
ŽENSKA D-LIGA
17.30 v Repnu: Zalet – Volley Club
MOŠKA D-LIGA
17.30 v Prati: Prata – SloVolley Studio Vegliach