VREME
DANES
Sobota, 06 december 2025
Iskanje
Športna sobota

Bogata športna sobota

Danes bodo igrali nogometaši Juventine, Krasa Repen in Sistiane Sesljana. Košarkarji Jadrana bodo gostovali pri Bergamu, Soča SloVolley pa v Padovi

Spletno uredništvo |
FJK |
6. dec. 2025 | 11:29
    Bogata športna sobota
    Košarkarji Bora bodo danes mirovali, tekmo so preložili na januarski termin (ARHIV)
Dark Theme

NOGOMET

ELITNA LIGA

14.30 v Tamaiu: Tamai – Kras Repen

14.30 v Codroipu: Codroipo – Juventina

PROMOCIJSKA LIGA

16.30 v Vajontu: Maniago Vajont – Sistiana Sesljan

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

20.30 v Martinengu (Bergamo): Romano Lombardo – Jadran

DEŽELNA DIVIZIJA 2

18.00 v Trstu, Judovec: Basket 4 Trieste – Sokol Franco

20.00 v Dolini: Breg SV Impianti – Interclub Muggia

ODBOJKA

MOŠKA B-LIGA

18.30 v Padovi: Padova – Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak

ŽENSKA C-LIGA

20.30 v Fagagni: Chiarvesio – Zalet ZKB

MOŠKA C-LIGA

20.30 v Prati: Prata – SloVolley ZKB

ŽENSKA D-LIGA

17.30 v Repnu: Zalet – Volley Club

MOŠKA D-LIGA

17.30 v Prati: Prata – SloVolley Studio Vegliach

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: