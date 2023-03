Trst se bo spremenil v prestolnico oljčnega olja

Prihodnji konec tedna , od 10. do 12. marca bo v kongresnem centru v Starem pristanišču zaživel 15. sejem oljčnega olja Olio capitale, ki predstavlja enega izmed najbolj razpoznavnih sejemskih dogodkov na Tržaškem. Tokrat se bo predstavilo 200 proizvajalcev iz skoraj vseh italijanskih dežel. Nekateri bodo prišli tudi iz Grčije. Skupno število je v primerjavi z lanskim letom naraslo za 30 enot, ko je dogajanje sicer še pogojevala pandemija.

Pester program, ki vključuje degustacije, delavnice, predstavitve knjig in druga srečanja, so včeraj predstavili v tržaški Trgovinski zbornici. Ta oziroma njeno podjetje Aries sejem organizira v sodelovanju z državnim združenjem Mesta olja (Città dell’olio), podporo pa uživa s strani Občine Trst, zveze Unioncamere, Dežele FJK in mreže Mirabilia.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.