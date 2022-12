Trst skozi desetletja

Njegove fotografije so zaznamovale Trst v prejšnjem stoletju. V 70 letih, odkar se je začel poklicno ukvarjati s tem, je Ugo Borsatti posnel več kot 350.000 fotografij, ki prikazujejo življenje na Tržaškem. Ob 70. obletnici odprtja njegovega samostojnega podjetja Foto Omnia je služba za promocijo turizma, muzeje, kulturne in športne dogodke tržaške občine v palači Gopčević postavila razstavo Scatti in comune, na kateri si lahko obiskovalci ogledajo njegove najbolj značilne posnetke.

Na včerajšnjem odprtju razstave je tržaški odbornik za kulturo Giorgio Rossi vidno ganjenemu Ugu Borsattiju izročil plaketo Občine Trst, in sicer »starosti tržaške fotografije, v zahvalo za njegovo delo.« Rossi se je zaustavil pri enem najbolj znanih Borsattijevih posnetkov, in sicer poljubu med mladenko in ameriškim vojakom, ki je moral zapustiti Trst leta 1952. »Ameriški vojak je zame Borsatti sam, dekle pa Trst. Fotograf je namreč s svojimi posnetki pokazal svojo ljubezen do mesta,« je dejal Rossi.

Razstava bo v palači Gopčević na ogled do 26. februarja prihodnje leto. Brezplačen ogled je možen od torka do nedelje med 10. in 17. uro. V času razstave bodo pripravili tudi več dogodkov. Prvi od teh bo na sporedu 7. decembra, ko bo kuratorka razstave Claudia Colecchia na razpolago za voden ogled ob 17.30.