Trst vse bolj tudi mesto Oktoberfesta

Oktoberfest velja za tipičen bavarski ljudski praznik, že nekaj let pa se mu ljubitelji piva vneto posvečajo tudi v Trstu. To dokaj novo tržaško tradicijo so obnovili tudi v soboto, 21. septembra, ko se je pred običajno pivnico v Ulici Carducci, nasproti Goldonijevega trga, že navsezgodaj zbrala množica žejnih, med katerimi je bilo tudi kar nekaj veseljakov s Krasa.

Zmenek je bil tako kot vsako leto točno ob osmi uri, pločnik pa je bil že pred odprtjem za tovrstno gnečo preozek. Pollitrska piva so se točila kot za stavo, zabava v münchenskem slogu pa se je za nekatere nadaljevala pozno v dan, saj je bilo v drugih pivnicah po mestu razpoloženje prav tako ... bavarsko, marsikateri pa je tudi pregloboko pogledal v kozarec in obležal na tleh ...

Temu pojavu je založba Bora.La letos posvetila knjižico Trieste città dell’Oktoberfest, zgodnjejesenska veselica pa je popularna tudi na Krasu: tako pod velikim šotorom na dvorišču Prosvetnega doma na Opčinah poteka v teh dneh šesti openski Oktoberfest, med 3. in 6. oktobrom pa bo v Praprotu zaživel že 24. Kraški Oktoberfešt.