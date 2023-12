Trst že 30 let povezan s Kubo

Društvo italijansko-kubanskega prijateljstva (v izvirniku Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba) je na državni ravni nastalo leta 1961, a je letos svojo tridesetletnico praznoval tržaški krožek te organizacije, ki je bil ustanovljen 12. oktobra 1993, leta 1995 pa poimenovan po Hildi Guevara, tistega leta umrli hčerki slovitega Cheja.

Med glavnimi cilji organizacije so ne samo izražanje solidarnosti s karibskim otokom, ki ga Združene države Amerike držijo v primežu hude gospodarske blokade, ampak tudi zbiranje denarja, zdravil in vsega drugega, kar na otoku potrebujejo. Tajnica tržaškega krožka, ki ima sedež v Ljudskem domu na Pončani, je od samega nastanka Alma Masè, sicer upokojena tajnica v bolnišnici na Katinari.

Letos ste še tridesetič odpotovali na Kubo, prvič ste otok obiskali že leta 1981, kajne?

Tako je. Ob političnih in kulturnih srečanjih smo potovanje večkrat izkoristili tudi za počitek in turizem, tokrat pa gre za zgolj politično potovanje, saj sem otok obiskala z vsedržavnim predsednikom društva Marcom Papaccijem. Potovanje je bilo tudi priložnost, da na Kubo prepeljemo posmrtne ostanke Gina Doneta, rojenega v Monastieru pri Trevisu. To je bil edini italijanski potnik slovite Granme, barke, s katero sta Fidel Castro in Che Guevara plula iz Mehike na Kubo, kjer sta nato začela zmagoslavno revolucijo. Gino Donè je sedaj pokopan na monumentalnem pokopališču v Havani.

Tržaški krožek je nastal leta 1993, ko je Kuba po padcu Sovjetske zveze doživljala posebno težke čase.

Točno tako. To so bili težki časi tudi za nas. Takratni predsednik Arnaldo Cambiaghi je rešil organizacijo, ki so jo želeli ukiniti leta 1991 po padcu vzhodnega bloka in spremembi imena Komunistične partije Italije. Močno je stavil na lokalno prisotnost, zato so nastajali novi krožki, med njimi tudi naš, ki trenutno šteje 53 članov.