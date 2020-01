Tržačane zajela nakupovalna mrzlica

Že dolgo ni bilo mestno središče tako živo, kot je bilo dopoldne. Nedvomno ima pri tem veliko zaslugo začetek zimskih sezonskih razprodaj, svoje pa so prispevali tudi sončno in za to obdobje toplo vreme ter praznično vzdušje zadnjih počitniških dni. Parkirne hiše v ožjem centru so bile polno zasedene, tako kot tudi mizice kavarn in barov, kjer so posedali ljudje in srebali aperitiv. Sobota je pač sobota.

»Veliko več je ljudi danes kot jih je navadno na božično vigilijo, ko hitijo od trgovine do trgovine, da bi si zagotovili zadnja darila,« je ocenila prodajalka v trgovini z nogavicami na Borznem trgu, kjer se je ljudi trlo. Nogavice po znižani ceni namreč vedno prav pridejo, čeprav jih ta trenutek ne potrebuješ. Tako kot spodnjice in nedrčki, katerih je v ženskih predalih vedno premalo.

Številke, pravzaprav odstotki, ki z rdečo barvo krasijo tržaške trgovinske izložbe, so letos še nekoliko bolj mikavni - trgovci obljubljajo 20 do 50 odstotne popuste na artiklih, v povprečju pa je cena večine blaga znižana že takoj za 30 ali 40 odstotkov, ponekod pa se pojavlja tudi 70-odstotni popust, zlasti tam, kjer se trgovci želijo »znebiti« nekoliko starejšega blaga.

JE BILA TRINAJSTA PLAČA BOLJ BOGATA?

Kar pomnimo, je začetek razprodaj pri nas bolj nezaupljiv - ljudje si izložbe oz. ponudbo zlasti ogledujejo, nato pa potrebujejo nekaj časa za razmislek. Danes pa so bili trgovci z obiskom presrečni, kar je bilo sklepati že na prvi pogled na ulici, saj je vsak drugi sprehajalec v rokah držal vrečko z nakupom. Denarnice kupcev so bile očitno letos veliko bolj polne - morda je bila trinajsta plača bolj bogata, morda so med prazniki kaj več privarčevali, morda si niso privoščili belega tedna ... Skratka, kupovali so!