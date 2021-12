Tržačani najslabši na pisnem delu vozniškega izpita

V letu 2020 je vozniški izpit tipa B (za avtomobil) uspešno opravilo 8839 prebivalcev Furlanije - Julijske krajine, kar predstavlja 83,8 odstotka vseh tistih, ki so se prebili skozi pisno preizkušnjo. Slednja pa predstavlja najtrši oreh, saj je test z vprašalnikom uspešno prestalo le 71,7 odstotka kandidatov (državno povprečje znaša 70,2 odstotka), 28,3 odstotka pa ne. Najslabši podatek v deželi beležijo na Tržaškem, kjer je bilo na pisni preizkušnji uspešnih samo 66,8 odstotka kandidatov, kar je pod vsedržavnim povprečjem. Tretjine tržaških kandidatov (33,2 odstotka) niso prepustili k drugemu, praktičnemu delu izpita. Pri slednjem je bilo nato uspešnih 82,6 odstotka tržaških kandidatov. Skupno je v letu 2020 na Tržaškem uspešno opravilo vozniški izpit 1583 ljudi.

S ponedeljkom, 20. decembra, pa se bo pisni del izpita spremenil. Po novem bo vprašanj 30 (namesto dosedanjih 40), na razpolago bo samo 20 minut (trenutno 30), preboj v naslednjo fazo pa bo mogoč ob največ treh napakah (namesto štirih); ostaja torej meja največ 10 odstotkov napačnih odgovorov.

Vozniški izpit opravimo, razen redkih izjem, le enkrat v življenju. Pri specializiranem portalu Autoscout24 in založbi Egaf edizioni pa so se ob tej priložnosti vprašali, kako bi se na pisnem izpitu odrezali vozniki, ki imajo vozniško dovoljenje že več kot pet let. Simulirali so test v obliki ankete z 20 vprašanji, na katera so odgovarjali bolj ali manj izkušeni vozniki, vsekakor z več kot petletno dobo vožnje za sabo. Rezultati niso spodbudni.