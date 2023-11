Tržaška Demokratska stranka ima novo vodstvo

Tržaški del Demokratske stranke ima novo pokrajinsko vodstvo. Kot smo poročali že pred časom, so tržaški demokrati za svojo vodjo izvolili Mario Luiso Paglia, ta pa je zdaj predstavila ekipo, s katero bo vodila tržaško komponento stranke.

Namestnica vodje in odgovorna za kulturo je po novem Sabrina Morena, nekdanja pokrajinska in občinska svetnica, po poklicu režiserka.

Za koordinacijo s slovensko skupnostjo bo skrbela Fiorella Benčič, za katero naj spomnimo, da je bila pred tem že izvoljena za novo vodjo Demokratske stranke v Miljah. Benčič je nekdanja ravnateljica in predsednica društva Slovencev miljske občine Kiljan Ferluga.

Za organizacijo in zdravstvo bo skrbel Flavio Paoletti, področje dela in dobrega počutja je pripadlo Robertu Zingiriani. Daniele Vatta bo skrbel za ekonomski razvoj, Paolo Perletti za infrastrukturo in mobilnost.

Naštetim članom je treba dodati še blagajničarko Danielo Ciac, poleg tega pa bodo medse povabili še koordinatorja rajonskih svetov Carla de Donata, koordinatorko krožkov Rossano Zagaria, predsednika pokrajinske skupščine Silvana Magnellija in vodjo svetniške skupine v tržaškem občinskem svetu Giovannija Barba.